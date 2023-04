Welttag des Buches: Diese Werke sollten Sie unbedingt lesen

Passend zum Welttag des Buches am 23. April stellt die prisma-Redaktion ihre Lieblingsbücher vor und verrät, wieso gerade diese lesenswert sind.

Die Deutschen gelten als eine Nation der Leser. So zählt der hiesige Buchmarkt zu den fünf größten weltweit. Neben Belletristik sind Kinder- und Jugendbücher sowie Ratgeber die umsatzstärksten Warengruppen im deutschen Buchhandel. Auch Sach- und Schulbücher sind weit vorne zu finden. Doch egal welches Themengebiet, entscheidend bleibt doch, dass es gefällt. Unsere prisma-Redaktion hat ein paar Tipps. Lesen Sie selbst!

„Lustiges Taschenbuch“ Das Schöne an den Lustigen Taschenbüchern ist, dass sie so abwechslungsreich sind und immer wieder neu Spaß machen. Und zwar nicht nur Kindern! Auch für Erwachsene kann die Lektüre sehr (ent)spannend sein. Die Bewohner von Entenhausen erleben die verrücktesten Abenteuer und sind dabei stets am Puls der Zeit. Literaturadaptionen von berühmten Werken wie Wilhelm Tell gibt es ebenso wie Bezüge zu aktuellen Ereignissen wie zum Beispiel den Olympischen Spielen. Wer möchte, kann also durchaus etwas aus den Comics lernen. Superhelden, Milliardäre, Pechvögel, Gauner und Detektive – sie alle sind Teil des großen Ganzen und jede Figur ist für sich liebenswert.

„Teatime bei Bridgertons – Das inoffizielle Koch- und Backbuch zur Erfolgsserie“ Der Hype um das Hochglanz-Historiendrama Bridgerton ist ungebrochen. Während Fans ungeduldig auf die dritte Staffel der Erfolgsserie aus dem Hause Netflix warten, kann man sich zumindest bis dahin die Zeit mit Köstlichkeiten der britischen Küche versüßen. Tom Grimm hat sich in diesem detailverliebten Kochbuch von den farbenprächtigen Bildern der Serie inspirieren lassen. 50 herrliche Rezepte sind auf 96 Seiten in Szene gesetzt und fotografiert. Klassiker wie Gurken-Sandwiches, Lemon Cake und Scones sind genauso zu finden wie Beerencoulis-Cheesecake oder Cranberry-Brie-Bites.

„Harry Potter“ Die Geschichte über den Waisenjungen, der zu einem der berühmtesten Zauberer aller Zeiten wird, feiert in diesem Jahr den 25. Geburtstag. 1998 erschien mit „Der Stein der Weisen“ der erste von insgesamt sieben Harry Potter-Bänden auf Deutsch. Bis heute bei den Fans beliebt und das von mir mit Abstand am meisten gelesene Buch. Weshalb? Wahrscheinlich liegt es mit daran, dass ich mit dem Zauberlehrling groß geworden bin und die Bände alle zu meiner Schulzeit erschienen sind. Insgeheim war immer der Wunsch da, auch so eine tolle Schule wie Hogwarts zu besuchen. Doch auch heute fasziniert die Geschichte mich noch – handelt sie doch von der Macht der Liebe gegenüber dem Bösen und der Bedeutung von Freundschaft.

„Der Zauberberg“ Eigentlich wollte Thomas Mann mit „Der Zauberberg“ eine satirische Novelle schreiben. Als der große deutsche Schriftsteller dann jedoch loslegte, entwickelte sich aus dem „Büchlein“ einer der bedeutendsten Romane der Literaturgeschichte. Die Figuren Hans Castorp, Lodovico Settembrini, Leo Naphta und Clawdia Chauchat haben auch 100 Jahre nach Erscheinen dieses Jahrhundertromans nichts von ihrer Faszination verloren. Manns Beschreibung der verschiedenen Zeitströmungen wie Jesuitentum, Kommunismus, Ideen der Biologie, Spiritismus und Psychoanalyse bildet ein faszinierendes Gemälde der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, bieten aber auch Querverweise auf aktuelle Themen. Die Botschaft liest sich wie ein Aufruf an heutige Generationen: Diverse Meinungen ergeben einen Diskurs.

„London“ Manche Orte haben eine Seele, die ihre Bewohner für immer inspiriert. Diese Erkenntnis dürfte Edward Rutherfurd dazu bewegt haben, mehrere Romane über historisch wichtige Schauplätze zu verfassen, die Geschichts- und Zeitreisen-Fans geradezu süchtig machen. In „London“ schildert Rutherfurd die Anfänge der späteren Weltstadt als antikes Londinium, lässt die Leser am beispiellosen Aufstieg der Metropole teilhaben und führt die Leser bis in die heutige Zeit. Den roten Faden bildet eine Familie, die uns durch bestimmte genetische Merkmale in jedem Jahrhundert auffällt und deren jeweilige Akteure in immer neue spannende Abenteuer und Intrigen verwickelt werden. Dabei lernt man die Stadt kennen wie nie zuvor. London-Fans sollten definitiv mehr als einen Blick riskieren.