Wenn Wale einschlafen

Manuel Spescha: Es ist surreal, dass die Tiere einen so nah an sich heranlassen und sich nicht stören lassen. Dass sie uns das Privileg gegeben haben, vor unseren Augen einzuschlafen, ist ein Moment, von dem du den Rest deines Lebens zehren wirst.

Martina Andrés: Wenn ich frei tauche, fühle ich mich immer, als ob ich noch ein bisschen mehr ins Meer gehöre, man ist Teil dieser Welt. Die Tiere sind entspannter, wenn man ohne Flasche taucht, da man leiser ist und weniger stört. Außerdem bewegt man sich natürlicher und kommt mit speziellen Apnoeflossen, welche länger und flexibler sind, schneller und effizienter voran. Der große Nachteil ist natürlich das Luftanhalten, durch welches man zeitlich limitiert ist, und je mehr man sich bewegt und schwimmt, desto schneller ist man aus der Puste. Meistens sind die Tauchgänge nicht länger als eine oder zwei Minuten. Apnoetauchen ermöglichte uns oft einmalige Einblicke in das Leben zahlreicher Meeresbewohner, die wir sonst so nie hätten erleben können.

Was fasziniert Sie am Meer?

Martina Andrés: Das Meer hat mich schon immer fasziniert. All diese wunderbaren Tiere, die da leben, insbesondere Wale und Delfine, hatten es mir schon von klein auf angetan. Für mich war es lange eine unerreichbare, mystische Welt, über die wir nicht wirklich viel wissen. Und obwohl ich mittlerweile sehr viel Zeit unter Wasser verbringen darf, ist es noch jedes Mal unglaublich aufregend, denn ich weiß nie, was ich sehen oder entdecken werde.

Manuel Specha: Das Meer birgt es so viele Geheimnisse wie kein anderes Ökosystem. Es ist eine völlig fremde Welt, in die wir eigentlich nicht gehören und doch irgendwie perfekt reinpassen.

Manuel Specha: Es ist schwer, mich auf ein Erlebnis festzulegen. Ein ganz besonderer Moment war sicherlich der Dreh mit den Manta-Rochen auf den Malediven. In einer kleinen Bucht kommen regelmäßig zwischen 50 und 200 dieser Giganten zum Fressen zusammen. Apnoe zu tauchen und zu filmen war der Hammer. Ich war teilweise von so vielen Mantas umgeben, dass ich beim Auftauchen stoppen und umherschauen musste, um nicht in die Tiere zu schwimmen. Da hatte ich oft Momente, in denen ich innerlich jubelte.