Whisky oder Whiskey? Alle Infos zum edlen Schnaps

Wasser des Lebens

Dabei ist die Antwort denkbar einfach: Es handelt sich um zwei verschiedene Schreibweisen. Die Iren und Amerikaner sagen Whiskey, die Schotten Whisky. Der Begriff leitet sich vom gälischen Uisge Beatha ab, was so viel heißt wie „Wasser des Lebens“. Für viele Whisky-Freunde auf der ganzen Welt ist das keine Übertreibung, sondern pure Überzeugung. Aus Gerste, Wasser und Hefe wird Whisky – das ist eine unverrückbare Wahrheit. Die drei gängigsten Whisky-Arten Scotch, Irish Whiskey und Bourbon unterscheiden sich jedoch nicht nur durch ihre Herkunft, sondern auch durch die jeweils eigene Art der Gewinnung. Schottischer Malt Whisky wird aus Gerstenmalz gebrannt. Stammt er aus einer einzigen Brennerei, heißt er „Single Malt“, eine Mischung der Whiskys aus mehreren Distillerien nennt man hingegen „Blended Malt“. Sobald sogenannte „Grain Whiskys“ beigemischt werden, also Destillate, die aus ungemälztem Roggen, Mais und Weizen bestehen, dann spricht man von einem „Blended Scotch“.