Der geheime Gold-Indikator: Warum Sie jetzt noch auf den fahrenden Gold-Zug aufspringen sollten!

Doch was es hat es mit diesem Indikator auf sich? Der Indikator beachtet den US-Leitzins, einen der wichtigsten Einflussfaktoren für den Goldpreis.

2022 liefen Gold und Aktien noch im Tandem, phasenweise litt das Edelmetall sogar. Denn je höher die US-Leitzinsen sind, desto weniger attraktiv ist eine Anlage in Gold. Eine Investition darin bot damit bisher wenig Anreiz für eine Diversifikation im Depot.

Für Goldanleger ist ein Zinsplateau von größter Wichtigkeit. Denn in den letzten 20 Jahren konnte der Goldpreis nach den Zinserhöhungen jedes Mal eine explosive Rallye vollziehen:

Wo könnte der Goldpreis diesmal am Ende der Rallye stehen? Aktuell steht der Goldpreis bei 2.000 US$ je Unze Feingold. Bei nur 150% Kursanstieg würde der Goldpreis tatsächlich die Schallmauer von 5.000 US$ erreichen!