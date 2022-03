Finanzen und Rente: Den Ruhestand richtig planen

Die Altersbezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sollen in diesem Jahr wahrscheinlich um 4,4 Prozent im Westen und 5,1 Prozent im Osten steigen (die genauen Erhöhungen stehen im Frühjahr fest). Auch 2023 soll es ein kräftiges Plus geben. Das ist erfreulich für die Bezieher gesetzlicher Rente. Weniger erfreulich ist, dass kommende Generationen kaum derart verwöhnt werden dürften. Denn: Bis 2035 wird der Beitrag laut Rentenversicherung voraussichtlich auf 22,3 Prozent steigen und das Rentenniveau auf 45,7 Prozent sinken.