Grundsteuerreform 2022: Diese Daten müssen über ELSTER eingereicht werden

Viele Haus- und Grundstückseigentümer werden den von der Kommune verschickten Grundsteuerbescheid auch dieses Jahr vermutlich achtlos wegheften. Abgebucht wird automatisch. Viele werden damit verfahren wie immer: Aus den Augen, aus dem Sinn. Leider ist es in diesem Jahr damit nicht getan. Denn die Berechnung der Grundsteuer wurde auf Drängen des Bundesverfassungsgerichts 2018 reformiert. Die Steuer wird zwar erst ab dem Jahr 2025 neu berechnet. Bis dahin gelten bestehende Regelungen fort. Doch wer ein Grundstück und/oder eine Immobilie besitzt, muss seinem Finanzamt schon in diesem Sommer aktuelle Daten zu seinem Eigentum liefern. Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen müssen zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 31. Oktober 2022 über die Steuer-Onlineplattform ELSTER eingereicht werden. Für Wohngrundstücke sind Angaben erforderlich wie Lage des Grundstücks, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Gebäudeart, Wohnfläche und Baujahr des Gebäudes. Anhand dieser Daten wird der Grundbesitzwert neu ermittelt. Er ersetzt als Berechnungs-Faktor den Einheitswert der Immobilie.

Daten müssen aufwändig recherchiert werden

Ein weiterer Grund zur Verärgerung ist die unterschiedliche Auslegung des Gesetzes in den einzelnen Bundesländern. Der Bund hat zwar ein Modell vorgelegt, nach dem die Grundsteuer neu berechnet werden soll. Doch die Umsetzung erfolgt durch die Bundesländer, die eigene Modelle entwickeln und anwenden können. Wer was wie berechnet, müssen Hausbesitzer aufwändig recherchieren. Je nachdem, wo man wohnt, kann die Rechnung ganz anders aussehen. Die sogenannte Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) sowie die Grundsteuer B (Grundvermögen / Grundstücke) werden in den meisten Ländern zwar ähnlich ermittelt wie im Bundesmodell. Länder wie Saarland und Sachsen haben insbesondere zur Berechnung der Grundsteuer B aber auch ganz eigene Ideen. Und Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen sowie Niedersachsen wenden grundsätzlich ein eigenes Grundsteuermodell an.