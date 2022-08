Immobilie kaufen oder bauen: So klappt es mit dem Eigenheim

Das fängt bei der Auswahl des Traumobjektes an. Auch wenn der Druck groß ist, viele Interessenten Schlange stehen und der Verkäufer ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch klopft: nicht sofort kaufen. Besser vor der Besichtigung schon so viele Informationen wie möglich einholen. Wichtig ist die Lage: Wie ist die Anbindung an den Nahverkehr? Gibt es Geschäfte, Kindergarten, Schulen in der Nähe? Wie sieht das soziale Umfeld aus? Sind neue Straßen oder Gewerbegebiete geplant?