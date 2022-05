Noch sind Frauen beim Aktieninvestment zurückhaltender als Männer. Aber wenn sie investieren, dann durchaus erfolgreicher. Finanzjournalistin Jessica Schwarzer gibt im Interview Tipps für den erfolgreichen Einstieg an der Börse.

Legen Frauen Geld anders an als Männer?

Tatsächlich sind hier Unterschiede zu beobachten. Männer haben oft Ziele wie im sportlichen Wettkampf vor Augen: schneller, höher, weiter. Die Rendite zählt. Deswegen investieren sie tendenziell gerne in Einzelaktien, um ihre Ziele schneller zu erreichen. Frauen verfolgen hingegen häufig eher langfristige Ziele und wollen die Geldanlage mit ihren Lebensentwürfen verbinden. Sie investieren sicherheitsorientierter, haben eher einen Blick für Risiken und streuen die Risiken auch breiter. Daher kaufen sie eher Fonds und ETFs.

Haben Frauen, die so handeln, denn auch Erfolg mit ihrer Strategie?

Durchaus, wie Studien immer wieder zeigen. So hat zum Beispiel die Direktbank ING in ihrer Privatanleger-Analyse im Jahr 2019 herausgefunden, dass Frauen mit durchschnittlich 24,11 Prozent Rendite etwas erfolgreicher waren als männliche Anleger mit 23,5 Prozent. Frauen fragen in Beratungsgesprächen eher nach möglichen Risiken, die Gespräche sind dann auch beratungsintensiver, wie mir Anlageberater berichten. Aber wenn sie sich entschieden haben, bleiben sie ihrer Strategie treu. Das macht ihren langfristigen Erfolg aus.