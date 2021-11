Mobile Banking: Bankfiliale in der Hosentasche

Diese Namen klingen nicht nach Bank: N26, Revolut, Bunq, Tomorrow und Vivid Money sind Neobanken. Die jungen digitalen Finanzunternehmen nehmen die mit dem Smartphone aufgewachsene Generation als Zielgruppe. Für sie klingt Online-Banking fast schon antiquiert, mobile Banking heißt ihr Schlagwort. Als Filiale in der Hosentasche ist die Bank überall dabei. Von unterwegs den Kontostand checken, Umsätze überprüfen, Überweisungen tätigen und Rechnungen per Foto, QR-Code und PDF bezahlen – das ist die neue Normalität. Selbst treue Filialkunden entdeckten während des harten Corona-Lockdowns das mobile Banking.

Es gibt jedoch auch banken-unabhängige Apps wie beispielsweise Finanzblick und Outbank. Diese unterstützen aber möglicherweise nicht alle Geldinstitute. Es ist also sinnvoll, sich vor dem Installieren zu informieren, ob die eigene Bank dabei ist. Zudem kommt es auch aufs Smartphone an, denn nicht jede App existiert in Versionen für iPhone und Android. Auch der Handel mit Wertpapieren ist inzwischen in die App gewandert. Mobile Depotverwaltung von Aktien- und Anleihen bietet den kompletten Umfang einer Depotverwaltung, inklusive dem Anlegen einer Watchlist interessanter Aktien. Sogenannte Neo-Broker bieten die digitale Vermögensverwaltung mittels Robo Advisor an: Ein auf Algorithmen basierendes System gibt automatisierte Anlageempfehlungen.