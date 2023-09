Polster für den Ruhestand aufbauen – so geht’s

Bekanntlich basiert die Altersvorsorge in Deutschland auf einem DreiSäulen-Modell. Dazu gehört neben der gesetzlichen Rentenversicherung und der betrieblichen Altersversorgung (bAV) die private Vorsorge. „Zusätzlich zu einer Basisversorgung wie der gesetzlichen Rente ist die private Vorsorge eine Möglichkeit, Vermögen anzusparen, um seinen Lebensstandard nach der Erwerbstätigkeit zu halten“, heißt es bei „ihre-vorsorge.de“, einer Initiative der Deutschen Rentenversicherung. Sie rät dazu, auf eine Kombination aus allen drei Formen der Altersvorsorge zu setzen, damit ausreichend Einkünfte im Alter gesichert seien. Ebenso nennt „ihrevorsorge.de“ drei Grundprinzipien der privaten Altersvorsorge. Die persönliche Anlagestrategie sollte sich nach Lebensalter, der Lebenssituation, dem bisherigen Vermögensaufbau und den persönlichen Zielen richten. Und je früher Menschen mit dem Sparen begännen, umso kleiner könnten die monatlichen Raten ausfallen – der Zinseszinseffekt ist das Stichwort. Dabei wächst das Vermögen durch die Erträge kontinuierlich über die Sparraten hinaus. Zu guter Letzt sollten Sparer auf die Inflationsentwicklung achten: Der schleichenden Geldentwertung könne man laut „ihre-vorsorge.de“ vor allem mit Sachwerten wie Immobilien und Aktien, auch in Form von Investmentfonds, begegnen.

Bei der Riester- und Rürup-Rente können Menschen staatliche Förderungen in Anspruch nehmen. Während sich die Riester-Rente mit den entsprechenden Zulagen an alle richtet, die in der gesetzlichen Rentenversicherung der Versicherungspflicht unterliegen, ist die steuergeförderte Rürup-Rente vor allem als Grundversorgung für jene gedacht, die nicht gesetzlich rentenversichert oder über ein berufsständisches Versorgungswerk abgesichert sind. In der Regel sind die Riesterund Rürup-Rente als fondsgebundene Rentenversicherung gestaltet, sodass Sparer durch den in der Regel langen Zeitraum von der langfristigen Entwicklung der Kapitalmärkte profitieren können.