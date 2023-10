So bekommt der Nachwuchs ein Startpolster

Die finanzielle Zukunft der Kinder ist Eltern, Paten und Verwandten in der Regel sehr wichtig. Wer früh mit dem Sparen beginnt, schafft ein schönes Polster für Ausbildung und Berufseinstieg und den Start ins Erwachsenenleben.

Führerschein und Auto, Auslandsaufenthalt, Ausbildung und Studium, erste eigene Wohnung: Der Start ins Erwachsenenleben ist nicht nur spannend, sondern kostet auch Geld. Und schon vorher haben Eltern für ihre Kinder einiges ausgelegt, auf 18 Jahre gesehen laut Angaben des Statistischen Bundesamtes durchschnittlich etwa 165 000 Euro, also mehr als 760 Euro monatlich. Das macht es nicht immer leicht, Ausbildung und Co. auf einen Schlag zu finanzieren. Daher bietet sich eine frühzeitige Geldanlage für das Kind an.