Sparen: Finger weg von diesen Geldanlagen

Geschlossene Fonds, etwa Immobilienfonds, klingen im Prospekt nach einem sicheren und lukrativen Investment. Doch weisen sie meist hohe Kosten bei geringer Transparenz auf. So erfährt der Anleger mitunter den genauen Stand des Projektes nicht. Geht es schief, droht ein Totalverlust des investierten Geldes. "Das gilt auch für Projekte mit grünem Anstrich, beispielsweise Waldfonds in Lateinamerika", erläutert Heise. Je nach der vertraglichen Konstruktion kann es sogar eine Nachschusspflicht geben. Dabei ist dann nicht nur das Geld weg, sondern der Anleger ist zur Einzahlung weiteren Geldes verpflichtet. Auch von Genussrechten raten Experten ab. Denn dabei handelt es sich um nachrangiges Eigenkapital, dessen Gläubiger im Falle einer Insolvenz ihr Geld erst dann zurückerhalten, wenn alle vorrangigen Gläubiger bedient sind. Die Finger verbrannt haben sich daran zum Beispiel rund 75.000 Anleger mit der Insolvenz des Windkraftspezialisten Prokon im Jahr 2014. Die Firma hatte 1,4 Milliarden Euro bei Privatanlegern eingesammelt.

Angesichts extrem hoher Kursschwankungen sind auch Kryptowährungen wie Bitcoin nichts für sicherheitsbewusste Anleger. 68 Prozent der Investmentmanager glauben laut einer Umfrage des Vermögensverwalters Natixis, dass Privatkunden keine Kryptos besitzen sollten. Sie sehen Probleme in Sachen Transparenz, Regulierung und Wertschwankung. Einen Hype erleben NFTs. Diese "Non Fungible Tokens" – was übersetzt in etwa "nicht berührbare Wertmarke" heißt – sind digital abgebildete und damit handelbare Besitzverhältnisse. "Den tatsächlichen Wert von NFTs kann aktuell niemand seriös beurteilen", warnt Heise.

Bei Immobilien hingegen kommt es auf den Einzelfall und das jeweilige Objekt an. Auch hier gilt, dass "nicht alle Eier in einen Korb" gelegt werden sollten. Will heißen: Je nach individueller Finanz- und Wohnsituation kann ein Immobilienerwerb zur Eigennutzung oder für eine Vermietung sinnvoll sein. Von dem oft als riskant angesehenen Investment in Aktien ist hingegen nicht grundsätzlich abzuraten. Vorausgesetzt, der Anleger bringt mindestens zehn Jahre Zeit mit und setzt auf eine breite Streuung. "Ein weltweit aufgestellter ETF-Sparplan ist eine gute Basis für einen langfristigen Vermögensaufbau", meint Heise. Noch ein Rat von ihr: "Nehmen Sie sich für Anlageentscheidungen mindestens so viel Zeit wie für die Anschaffung eines Smartphones."