Vermögen übertragen – aber richtig!

Es ist eine eindrucksvolle Zahl: Im Jahr 2020 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen stieg damit um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, erhöhte sich die festgesetzte Erbschaftsund Schenkungssteuer um 19,4 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Dabei entfielen auf die Erbschaftsteuer 6,8 Milliarden Euro (+14 Prozent) und auf die Schenkungssteuer 1,8 Milliarden Euro (+45,8 Prozent).

"Diese Entwicklungen zeigen, dass bei immer mehr Vermögensübertragungen Schenkungs- oder Erbschaftsteuer fällig wird", sagt Dr. Stephanie Thomas, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht bei der Wirtschaftskanzlei WWS-Gruppe aus Aachen, Mönchengladbach und Nettetal. "Das wird sich in den kommenden Jahren häufen und hat unter anderem mit den steigenden Bewertungen am Immobilien- und Aktienmarkt zu tun. Damit wachsen die Vermögen, und die steuerlichen Freibeträge bei Erbschaften und Schenkungen werden möglicherweise schnell aufgebraucht. Wer sein Vermögen für die kommende Generation schützen möchte, braucht also eine professionelle Strategie in der Vermögensübertragung."