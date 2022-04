Was tun mit 100.000 Euro?

Ein einfaches Rezept, was bei einem plötzlichen Geldsegen zu tun ist, gibt es allerdings nicht. "Je nach Alter und Lebenssituation sind unterschiedliche Vorgehensweisen empfehlenswert", sagt Heise. Ganz wichtig: Zuerst vorhandene Schulden zurückzahlen und checken, ob die wichtigsten Versicherungen vorhanden sind. Dazu gehört die private Haftpflicht. Wenn das Rentenalter nicht in absehbarer Zeit ansteht, rät Heise zum Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung zur Absicherung der eigenen Arbeitskraft.

Die Anlage des danach noch vorhandenen Geldes erfordert dann ein paar grundsätzliche Entscheidungen. "Die wenigsten Menschen haben jedoch Lust darauf", weiß Petra Ahrens, Vorständin des Kölner Vermögensverwalters Maiestas. Da schlägt die deutsche Mentalität des "über Geld spricht man nicht" zu. Das möchte Ahrens ändern und hat sich als erste Frau in den Vorstand des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) wählen lassen. Ihr Credo: "Rendite darf kein Privileg von Einkommen und Geschlecht sein – und dem Geld ist es egal, ob es in Männer- oder Frauenhänden liegt."

ETFs bilden Indizes nach

"Nicht alle Eier in einen Korb legen" ist die wichtigste Empfehlung aller Vermögensverwalter. Diese Anlegerweisheit besagt, dass kein Portfolio aus nur einem Wert bestehen sollte. Ahrens empfiehlt den Abschluss mehrerer Aktiensparpläne mit unterschiedlichen Risikoszenarien: "Dann muss man sich keine Sorgen machen, zum höchsten Kurs einzusteigen." Wer Rendite erwirtschaften möchte, der fährt mit Aktien am besten. Und wer keine Lust hat, ständig die Geschäftsentwicklung zig einzelner Unternehmen zu verfolgen, der ist mit Exchange Traded Funds am besten dran. Diese ETFs sind kostengünstige Indexfonds, die Börsenindizes nachbilden. Es gibt eine schier unüberschaubare Vielfalt an ETFs. Wer zum Beispiel auf einen Indexfonds setzt, der den MSCI World abbildet, "kann nicht allzu viel falsch machen", sagt Andreas Enke von Geneon Vermögensmanagement aus Hamburg. Aber auch hier gilt: Lieber die große Summe auf mehrere Fonds mit unterschiedlicher Zusammensetzung aufteilen.