Zusatzversicherungen: Wichtige Gesundheitsleistungen privat absichern

Bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland basiert auf dem Solidaritätsprinzip „Die Gesunden helfen den Kranken“ und ist die zentrale Säule des deutschen Gesundheitssystems. Zu Beginn der GKV in den 1880er Jahren waren etwa 10 Prozent der Bevölkerung pflichtversichert, heute sind rund 88 Prozent der Bevölkerung Versicherte in einer gesetzlichen Krankenkasse. Damit bietet sie heute rund 73 Millionen Versicherten Schutz und eine umfassende medizinische Versorgung. Die Beiträge bemessen sich bekanntlich nach einem Prozentsatz der beitragspflichtigen Einnahmen, also dem Teil des Einkommens, anhand dessen die Höhe des Beitrags zur Krankenversicherung berechnet wird. Der gesetzlich festgeschriebene allgemeine Beitragssatz beträgt 14,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Nun ist nicht alles eitel Sonnenschein in der GKV.