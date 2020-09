| VOX-Gründershow

Von Antje Rehse

Deal oder kein Deal? Das ist nun wieder die Frage bei VOX: Die neunte Staffel der Gründershow "Die Höhle der Löwen" wartet mit einem neuen Investor und einem neuen Sendeplatz auf. Doch welche Gründer können mit ihren Ideen und Produkten die "Löwen" überzeugen? Hier gibt's den Überblick.

Für langjährige "DHDL"-Zuschauer heißt es erst einmal, sich umzugewöhnen. Nicht nur, dass mit Frank Thelen ein "Löwe" der ersten Stunde in der neunten Staffel nicht mehr dabei ist. Auch der Sendeplatz hat sich geändert. Statt dienstags um 20.15 Uhr kommt "Die Höhle der Löwen" nun schon montags und macht da Günther Jauch und "Wer wird Millionär" interne Sendergruppen-Konkurrenz. Los geht es am Montag, 31. August, um 20.15 Uhr.

Der Platz von Thelen im Team der Investoren bleibt nicht leer, Nico Rosberg ist an seiner Stelle erstmals dabei. Ja richtig, der Nico Rosberg, der 2016 Formel-1-Weltmeister wurde. Rosberg beendete danach seine Karriere als Rennfahrer und widmet sich nun der Unterstützung von Start-ups. Seinen Fokus legt er dabei auf das Theme Energiewende. Weiter mit an Bord sind Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Georg Kofler, Nils Glagau und Carsten Maschmayer.

Alle Produkte und Deals

Welche Gründer wagen sich diesmal in die "Höhle der Löwen"? Welche Produkte haben sie entwickelt? Und wer bekommt einen Deal? Hier finden Sie Folge für Folge den Überblick.

Folge 1 (31. August 2020)

GRPSTAR: Manuel Kössl und David Krusch möchten Fußballer mehr Halt geben und haben deshalb spezielle Stollen entwickelt. Die mehrteilige Ausführung der GRPS kann zu unterschiedlichen Höhen kombiniert und den Boden- und Wetterverhältnissen angepasst werden. Außerdem nutzen sich die Stollen angeblich deutlich langsamer ab.

Das Angebot: Die Gründer möchten 85.000 Euro haben und bieten dafür zehn Prozent der Firmenanteile.

Der Deal: Nils Glaugau sticht Nico Rosberg aus und sichert sich 20 Prozent für 85.000 Euro.

Yumbau: Hongmei "Ivy" Zhang kommt aus China und stellt gemeinsam mit ihrem Studienfreund Kevin Brück Dim Sums für die Tiefkühltruhe her. Sie werden frisch gemacht und beinhalten nur natürliche Zutaten.

Das Angebot: Die Gründer möchten 300.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile.

Der Deal: Die "Löwen" haben Respekt vor dem hart umkämpften Geschäft "Tiefkühlregal". Kein Deal.

flapgrip: Influencer Philip Deml und sein Geschäftspartner Cem Dogan wollen den Alltag von Handy-Nutzern verbessern. Ihre Smartphone-Halterung ist flexibel einsetzbar und besonders schmal.

Das Angebot: 125.000 Euro wollen sie haben und bieten dafür 15 Prozent Firmenanteile.

Der Deal: Mehrere "Löwen" sind interessiert, aber das ist ein Fall für Ralf Dümmel. Er will und bekommt 25 Prozent.

ChargeX: Tobias Wagner und Michael Masnitza haben ein modulares Ladesystem für E-Autos entwickelt, das das zeitversetzte und energieffiziente Laden von mehreren Autos ermöglicht.

Das Angebot: Die Gründer möchten 1.000.000 Euro für 16,7 Prozent der Firmenanteile.

Der Deal: Noch kein Patent bedeutet keinen Deal.

gitti: Jennifer Baum-Minkus gab ihren festen Job auf, um die Nagellackwelt zu revolutionieren. Ihre Idee: Den Lack aus dem Nagellack entfernen. Ihre Nagelfarben basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen, sind vegan und tierversuchsfrei.

Das Angebot: 300.000 Euro für acht Prozent Firmenanteile.

Der Deal*: Das gab's noch nie - alle "Löwen" pitchen zu den geforderten Konditionen. Den Zuschlag bekommt Judith Williams, Dagmar Wöhrl steigt mit 50.000 Euro für 1,3 Prozent ebenfalls ein.

*Der Deal platzte nach der Sendung.

Welcher Investor macht die meisten Deals?

Folgt man dem Gesetz der Serie, dürfte im internen "Löwen"-Ranking auch diesmal wieder Ralf Dümmel die Nase vorn haben. "Regal-Dümmel" greift besonders gerne bei Produkten zu, die sich gut in Supermärkten oder Baumärkten machen. Und die Gründer nehmen seine Angebote besonders gerne an. Die anderen "Löwen" zeigten sich im Vergleich zu Dümmel in den vergangenen Staffeln eher zurückhaltend. Ob sich das diesmal ändert?