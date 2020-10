Musikshow bei ProSieben

Mit seinen Auftritten als buntes Chamäleon begeisterte Dieter Hallervorden in der zweiten Staffel Zuschauer und Jury gleichermaßen. Nun kehrt er zur Show zurück – als Gastjuror im Rateteam.

Er war nicht der Gewinner, aber er war die eigentliche Promi-Sensation der zweiten Staffel: Als Chamäleon eroberte Dieter Hallervorden in der ProSieben-Show "The Masked Singer" die Herzen der Zuschauer im Sturm. Nun kehrt der 85-Jährige zu der Show zurück. In der ersten Folge der dritten Staffel wird Hallervorden als Rategast neben Bülent Ceylan und Sonja Zietlow Platz nehmen.

Auch in der dritten Staffel gilt es wieder, zehn maskierte Prominente allein an ihrer Singstimme zu identifizieren: Neben einem Alien, einem Alpaka und einem Anubis werden eine Biene, ein Erdmännchen und ein Frosch auftreten. Zudem sind ein Hummer, eine Katze, ein Nilpferd und ein Skelett mit dabei.

Mit Hallervorden als Jury-Gast besteht das Rateteam in der ersten Folge der neuen Staffel vollständig aus Ex-Teilnehmern der vergangenen Jahre: Im Frühjahr 2020 hatten sowohl Hallervorden als auch Zietlow an der Musikrateshow teilgenommen. Der Komiker belegte als Chamäleon verkleidet den fünften Platz, die Moderatorin wurde im Hasenkostüm Vierte. Ceylan wiederum war als Heavy Metal liebender Engel in der ersten Staffel 2019 eine der Hauptattraktionen. Der Comedian kam am auf Platz drei.

"The Masked Singer" ist ab Dienstag, 20. Oktober, wöchentlich um 20.15 Uhr live aus Köln bei ProSieben zu sehen. Einzig das Halbfinale wird abweichend am Montag, 16. November, um 20.15 Uhr gezeigt. Das Finale findet am Dienstag, 24. November, um 20.15 Uhr statt. Die Moderation übernimmt wie in den vergangenen Jahren Matthias Opdenhövel.

Die Zuschauer haben, wie im vergangenen Jahr, die Möglichkeit, aktiv an der Show teilzunehmen: Über die ProSieben-App können sie für ihren Favoriten voten und bestimmen, welcher Star seine Maske ablegen muss. Zudem können sie Tipps abgeben, wer sich unter den Masken verbirgt, und über die Kommentarfunktion mit anderen Usern diskutieren.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH