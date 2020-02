Mit Boris Entrup

Pinseln, schminken, tuschen: In der neuen Doku-Soap auf VOX dreht sich alles um das perfekte Styling. Der Makeup-Artist Boris Entrup begibt sich auf die Suche nach vielversprechenden Nachwuchstalenten.

Neue Make-up-Artists braucht das Land? Offensichtlich! In der neuen Doku-Soap "Let's Glow – Die Make-up-Challenge" begibt sich der Hair- und Make-up-Künstler Boris Entrup auf die Suche nach neuen Talenten. VOX begleitet ihn dabei täglich von Montag bis Freitag, ab 16 Uhr.

Woran erkennt man einen talentierten Make-up-Artist? An Kreativität oder an handwerklichem Geschick? Wenn jemand eine Antwort auf diese Fragen weiß, dann ist es Boris Entrup: Der 41-Jährige hat bereits für Hollywood-Stars wie Angelina Jolie oder Topmodels wie Naomi Campbell gearbeitet. 2007 saß er neben Heidi Klum in der Jury von "Germany's Next Topmodel". Nun begibt er sich auf die Suche nach neuen Talenten in seinem Beruf. In einem Kölner Beauty-Loft schickt er dafür jede Woche vier ambitionierte Frauen und Männer in den Ring. Um zu gewinnen, müssen sie je zwei Aufgaben bewältigen: Unter einem vorgegebenen Motto gilt es zunächst, sich selbst zu schminken. Anschließend müssen sie ihr Können – inklusive Hairstyling – an einem Model beweisen.

Boris Entrup steht ihnen in dem zeitlich begrenzten Wettbewerb als Mentor zunächst beratend zur Seite, am Ende bewertet er als Juror das Ergebnis. Unterstützt wird er dabei von einer wechselnden Co-Jurorin: Mit Alicja Lisiak arbeitete Entrup bereits auf der Berliner Fashion Week zusammen, heute lehrt sie an einer Kosmetikschule in Hamburg. Susanne Krammer unterstützt den Artist mit ihrer Erfahrung als CEO und Gründerin eines Beauty-Online-Magazins. Am Ende jeder Woche küren die drei Profis den jeweligen Wochensieger. Diesem winken 1.000 Euro Preisgeld sowie ein Beautycase.

Bislang wurde auf dem Sendeplatz die Beauty-Doku-Soap "Salonfähig – Wer macht schöner?" ausgestrahlt. Dieses Format löst "Let's Glow- Die Make-up-Challenge" nun nach nur 20 Folgen ab. Zwischen "Shopping Queen" (Montag bis Freitag, 15 Uhr) und der Doku-Soap "Zwischen Tüll und Tränen" (Montag bis Freitag, 17 Uhr) soll nun Boris Entrups Make-Up-Doku reüssieren.

Let's Glow – Die Make-up-Challenge – Mo. 17.02. – VOX: 16.00 Uhr

