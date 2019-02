Neue Netflix-Serie

Von teleschau

Innerhalb ihrer ersten Ausstrahlungs-Woche hat sich die aktuelle Netflix-Comic-Adaption zum meistgestreamten TV-Format in den USA gemausert. Sogar die starken Werte von "Stranger Things" wurden übertrumpft.

Die Kooperation von Netflix mit Marvel ist passé, aber der generelle Comic-Boom auf der Plattform hält weiter an: Das herrlich schräge neue Format "The Umbrella Academy" mit Ellen Page in einer der Hauptrollen mauserte sich gleich in seiner ersten Woche nach Erscheinen zum veritablen Hit für den Streaminggiganten. Und was für einer: Laut Informationen des Blogs "bizarroworldcomics" ist die Serien-Adaption der Comic-Reihe von Gerard Way und Gabriel Bá aus dem Hause Dark Horse die derzeit meistgestreamte Serie in den USA.

Durchschnittlich sei das am 15. Februar gestartete Format innerhalb seiner Premieren-Woche (zwischen 16. und 23. Februar) rund 30,7 Millionen Mal am Tag abgerufen worden – damit übertrumpft die Superhelden-Show gar den Netflix-Mystery-Hit "Stranger Things", der es bislang auf maximal 28,7 Millionen tägliche Abrufe im Wochendurchschnitt brachte. Der Blog beruft sich dabei auf eine Analyse, die von der Firma Parrot Analytics durchgeführt wurde.

Mit seinen Comic-Adaptionen scheint Netflix also weiterhin ein gutes Händchen zu beweisen, auch wenn die Zusammenarbeit mit Marvel aufgrund des geplanten Streamingkonkurrenten Disney+ mittlerweile beendet worden ist. Dafür sind die DC-Reihen "Doom Patrol" und "Titans" ebenfalls enorm beliebt unter den US-Zuschauern, weswegen sie Plätze unter den Top 7 der meistgestreamten Serien in den Vereinigten Staaten ergatterten. Außerdem erfreut sich "Marvel's Daredevil" weiterhin großer Beliebtheit in seinem Heimatland, weswegen sich auch der Mann ohne Furcht über einen Platz in den Top 7 freuen darf – Absetzung hin oder her.

