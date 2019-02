"Schumanns Bargespräche" im BR

Von Rupert Sommer

Charles Schumann nimmt die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise – in seine eigenen Lieblingsbars in New York, Paris, Havanna und Tokio.

Er gilt wahlweise als cool, divenhaft oder weltoffen: Deutschlands wohl berühmtester Barkeeper Charles Schumann. Schumanns Bar am Münchner Hofgarten ist eine Institution in der Großstadt. Nur wer von ihm schon mal vor die Tür gesetzt wurde (Boxer!), wird nicht gut auf ihn zu sprechen sein.

Alle anderen, die nach dem Motto "Wer reinkommt, ist drin" gern gesehene Gäste in seinem Münchner Traditionslokal waren (Maler, Intellektuelle, Dichter, Journalisten), sind ihm natürlich wohlgesonnen. Nun lässt der graumelierte Gentleman aus der Oberpfalz, der als Psychologe unter den Nachtlokal-Betreibern gibt, ein wenig hinter die Kulissen seines Geschäfts und auf seine eigenen Vorlieben blicken: Möglich macht das der Dokumentarfilm "Schumanns Bargespräche" im BR.

Darin begleitet ihn die Regisseurin Marieke Schroeder an seine eigene Lieblingsorte – ins "Dead Rabbit" in New York, die "Hemingway Bar" in Paris, das "El Floridita" in Havanna und die Bar "High Five" in Tokio.

Quelle: teleschau – der Mediendienst