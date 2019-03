RTL holte im Jahr 2016 "Winnetou" zurück, was überraschend gut gelang. Drei Filme mit Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand (rechts), dem albanischen Star Nik Xhelilaj (Mitte) in der Titelrolle und Milan Peschel als Sam Hawkens laufen nun auf VOX in einer Wiederholung.

Fotoquelle: TVNOW / Nikola Predovic