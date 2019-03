Nächster Quotenhit?

Von Julian Weinberger

Zurück im Krankenhaus: Nach dem Erfolg mit "The Good Doctor" werden bei VOX im Medical-Drama "New Amsterdam" erneut Leben gerettet.

Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) hat in der neuen US-Serie "New Amsterdam" Großes vor. In seiner neuen Funktion als ärztlicher Direktor eines der größten und ältesten öffentlichen Krankenhäuser New York Citys will er wieder das Patientenwohl in den Vordergrund rücken. Dazu müssen erst einmal veraltete Klinikstrukturen aufgebrochen werden. Mit seinen revolutionären Plänen macht sich Goodwin bei seinen neuen Kollegen zunächst nicht gerade beliebt. Schon an seinem ersten Tag entlässt er die komplette Herzchirurgie und seine unkonventionellen Ideen sorgen bei vielen seiner Mitarbeiter für Kopfschütteln.

Doch viel Zeit zum Überlegen bleibt dem ärztlichen Direktor nicht. Denn schon an seinem ersten Arbeitstag schlittert er von einem prekären Notfall in den nächsten. Ob ein vermeintlicher Ebola-Patient unter Terrorverdacht, seine schwangere Freundin oder eine verzweifelte Jugendliche in der Psychiatrie – in der ersten Folge bietet "New Amsterdam" eine breite Vielfalt an medizinischen Notfällen. Das macht den Serienauftakt sehr kurzweilig, doch insgesamt wirkt die Pilotfolge etwas überladen und artet teilweise in große Hektik aus.

VOX erhofft sich von der neuen Krankenhausserie, die auf den Memoiren des Arztes Dr. Eric Manheimer basiert, einen ähnlichen Quoten-Erfolg wie zuletzt mit "The Good Doctor". Die Zeichen dafür stehen gut, schließlich verzeichnete "New Amsterdam" in den USA bereits eine gute Zuschauer-Resonanz.

Erfolgversprechend liest sich jedenfalls die Reihe der Verantwortlichen hinter dem Medical-Drama. Unter anderem zeichnen sich Showrunner David Schulner ("Desperate Houswifes"), sowie die Executive Producer Peter Horton ("Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte") und Kate Dennis ("Suits") verantwortlich. Neben "The Blacklist"-Star Ryan Eggold sind in der neuen Serie auch Freema Agyeman ("Sense 8"), Janet Montgomery ("Black Swan") und Anupam Kher ("Silver Linings") zu sehen.

VOX zeigt die insgesamt 22 Folgen der ersten Staffel von "New Amsterdam" ab 6. März immer mittwochs in Doppelfolgen zur Primetime um 20.15 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst