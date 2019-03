"Beverly Hills, 90210"-Star

Von teleschau

In den 90er-Jahren ließ er als Dylan McKay in "Beverly Hills, 90210" Frauenherzen höher schlagen, in den letzten Jahren feierte er mit der Jugendserie "Riverdale" ein Comeback. Nun ist Luke Perry im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Der Darsteller konnte sich von dem schweren Schlaganfall, den er am Mittwoch erlitten hatte, nicht erholen.

"Er war umgeben von seinen Kindern Jack und Sophie, seiner Verlobten Wendy Madison Bauer, Ex-Frau Minnie Sharp, seiner Mutter Ann Bennett, seinem Stiefvater Steve Bennett, seinen Geschwistern, anderen Familienmitgliedern und Freunden", zitiert "People" den Sprecher des Schauspielers. "Die Familie bedankt sich für den Zuspruch und die Gebete, die Luke in den letzten Tagen aus aller Welt erreichten und bittet um Privatsphäre".

Sein Schauspielkollege Ian Ziering, er spielte in "Beverly Hill, 90210" die Rolle des Steve Sanders, verabschiedete sich bei Instagram mit rührenden Worten. "Möge deine Reise von den wunderbaren Seelen bereichert sein, die vor dir gegangen sind, genau wie du es für jene getan hast, die du zurücklässt. Gott, bitte gib ihm einen Platz in deiner Nähe, er verdient es."

Quelle: teleschau – der Mediendienst