Erster "DSDS"-Gewinner

Von teleschau

Deutschland sucht den Super-Winnetou? Hier ist er: Alexander Klaws, DSDS-Gewinner von 2003 und zuletzt Musical-Tarzan, schlüpft ab Sommer in die Kluft des berühmten Apachen-Häuptlings.

Der große Pierre Brice ritt vier Jahre lang durch die Arena. Dann begann die Ära des "Winnetous des Ostens", Gojko Mitic (1992-2006). Zuletzt sah man die Schauspieler Erol Sander und Jan Sosniok in der ikonischen Rolle – und nun, ab Sommer 2019, schlüpft ein ehemaliger Castingshowgewinner in die Kluft des berühmtesten Apachenhäuptlings der deutschen Unterhaltungsliteratur- und Filmgeschichte. Alexander Klaws wird der neue Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Das teilte am Freitag der Veranstalter mit.

Ab 29. Juni wird im Kalkbergstadion also eine neue Ära beginnen. 50 Schauspieler waren für den Hauptpart des Wildwest-Feiluft-Events in Betracht gezogen worden. Mit Alexander Klaws setzte sich ein Darsteller durch, der sich seine Sporen und Staub von Bad Segeberg verdient hat. Der 35-Jährige gastierte bereits 2017 bei den Karl-May-Spielen. Damals spielte der Musical-erprobte "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner von 2003 allerdings noch die Rolle des Old Surehand.

"Die Stimmung in diesem Theater ist einmalig", freut sich Klaws auf die neue Herausforderung. "So etwas habe ich noch nirgendwo anders erlebt." Er wolle den "Wilden Westen am Kalkberg mit der Silberbüchse erobern".

Neben Klaws erhält noch ein weiteres Castingshow-Gewächs des deutschen Fernsehens ein Engagement bei der traditionsreichen Spielstätte. Die einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidaten Larissa Marolt zieht es im Sommer ebenfalls in den Wilden Westen von Schleswig Holstein. Die Österreicherin, die man auch im Dschungelcamp sah und zuletzt in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe", schlüpft in die Rolle der Schauspielerin Tiffany O'Toole. Ebenfalls neu ist Ex-Soap-Star Raúl Richter ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") als "Sohn des Bärenjägers".

Die Proben für das diesjährige Stück "Unter Geiern – Sohn des Bärenjägers" beginnen Ende Mai. Die Festival-Saison in Bad Segeberg endet mit der letzten Vorstellung am 8. September.

Quelle: teleschau – der Mediendienst