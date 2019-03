Sie sind die Nachfolger von Vankman, Stantz, Spengler und Zeddemore, von links: Patty (Leslie Jones), Abby (Melissa McCarthy), Erin (Kristen Wiig) und Holtzmann (Kate McKinnon).

Fotoquelle: MG RTL D / © 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films Global Inc.