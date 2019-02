| "Borowski und das Glück der Anderen"

Von Claudia Kook

Ein Toter liegt in einer Villa in einer hübschen Vorstadtstraße Kiels. Sieben Schüsse haben den Mann niedergestreckt. Die Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) werden sich nicht einig, ob die eiskalt wirkende Ehefrau (Sarah Hostettler) hinter der blutigen Tat steckt.

Borowski hat seine eigene Theorie. In ihr spielt bald die Supermarktkassiererin Peggy (Katrin Wichmann), die gegenüber vom Tatort wohnt, eine wichtige Rolle. Peggy hinterfragt ihr Leben mit Mann Micha (Aljoscha Stadelmann) und ihren Job. Und sie starrt voller Neid auf das Glück von Freunden und Fremden.

Die spannende Frage nach dem Glück überlagert in diesem Fall die Suche nach Täter und Motiv. Was die Geschichte an Potenzial mitbringt, kann sie jedoch nicht in einer plausiblen Handlung einlösen. Zu überzeichnet sind die Charaktere und ihre Entscheidungen.