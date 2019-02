Musikproduzent bei Schöneberger

Von teleschau

Welches Lied zu seiner eigenen Beerdigung laufen soll, weiß Alex Christensen ganz genau. Doch es soll weder ein Trauerfeierklassiker wie "Time to Say Goodbye" von Sarah Brightman und Andrea Bocelli oder "Angels" von Robbie Williams sein noch eines der zahlreichen Lieder, die Christensen in Laufe seiner Karriere selbst produzierte.

Nein, "'Katzeklo' von Helge Schneider", wünschte sich der Komponist in Barbara Schönebergers Radio-Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau" als letzten Gruß: "Das finde ich total passend."

Passend auf jeden Fall zu der Grabstein-Inschrift, die dem 51-Jährigen vorschwebt: "Er hatte eine gute Zeit". Vielleicht weicht der Musikproduzent aber doch noch auf den Gegenvorschlag aus, den ihm Schöneberger in ihrer Sendung auf barba radio unterbreitete: "Jetzt ist er endgültig abgetaucht", spielte die Moderatorin auf den Hit "Das Boot" seines Musikprojekts U96 an. "Das ist natürlich intelligent. Da kann ich nicht mithalten. Aber das finde ich gut", erkannte Alex Christensen an.

Quelle: teleschau – der Mediendienst