Andrej Mangold beteuerte gleich zwei Damen im Finale, er habe sich in sie verliebt. Eine Aussage, die ihm von der unterlegenen Finalistin und vielen Zuschauern vorgeworfen wurde. Doch der Bachelor bekommt Rückendeckung von unerwarteter Seite ...

Die letzte Rose war übergeben, das letzte Wort aber noch lange nicht gesprochen. Nach dem großen "Bachelor"-Finale Mittwochabend, trafen sich die Frauen und Bachelor Andrej Mangold zum Wiedersehen. Und selbst danach behielt Moderatorin Frauke Ludowig noch Andrej Mangold und seine Auserwählte Jenny im Studio und lud dazu noch die zweitplatzierte des Jahres 2014, Angelina Heger, und Ex-Bachelor Jan Kralitschka ein. Besonders Letzterer stärkte Andrej den Rücken.

Diskussionsthema Nummer eins: Andrejs "doppelter" Liebesschwur. Bei der Übergabe der letzten Rose hatte er sowohl Jenny als auch Eva gegenüber beteuert, er habe sich in sie verliebt. Begreiflich, dass die unterlegene Eva das "widersprüchlich" fand und selbst Wochen nach der Aufzeichnung noch nicht akzeptieren wollte. Auch im Internet bekam der "Bachelor" viel Gegenwind für seine Aussage. Doch immerhin einer kann ihn verstehen.

Jan Kralitschka gab auf Frauke Ludowigs Nachfragte zu verstehen, er könne es gut nachempfinden, dass man sich in so einer Ausnahmesituation in zwei Frauen gleichzeitig verlieben könne. Gerade bei den Einzeldates käme man mehreren Frauen sehr nahe, und die Entscheidung falle schwer. "Du weißt selber nicht genau, in welchem Film bin ich denn gerade", erläuterte der RTL-Rosenkavalier von 2013. In der einen Nacht wisse man noch sicher, man werde diese Entscheidung und in der nächsten Nacht ist es schon eine andere. Man misstraue sich irgendwann selbst, beschreibt er das Dilemma. "Im normalen Leben hat man diese Situation nicht, dass man sich denkt, nehme ich lieber die Temperamentvolle oder den Kumpeltyp."

Obwohl das frisch gebackene "Bachelor"-Paar Rückenwind von der Runde bekam, konnte Jennifer eines nicht auf sich sitzen lassen. Denn Eva hielt sich während des Wiedersehens nicht mit Andeutungen zurück, ob Andrej ihr auch wirklich alles vom Dreamdate und der gemeinsamen Nacht erzählt habe. Die Gewinnerin erklärt, die Attacke sei "super unangenehm gewesen", und sie könne diese nicht nachvollziehen.

"Das bestätigt nur diese Antipathie von ihr, auch bei den Zuschauern, weil sie mich so angegriffen hat in dem Moment. Ich habe es nicht verstanden." Weiterhin wettert Jenny: "Sie wollte da irgendwie noch mal Dampf ablassen. Klar kann man emotional verletzt sein, verstehe ich auch total, aber warum schießt man dann so gegen mich?" Auch Andrej "fand es einfach unangebracht". Ob Eva das auf sich sitzen lässt? Zumindest plaudert Jenny noch etwas aus dem Nähkästchen, ihre Konkurrentin habe schon während des Drehs ihre Handlungen als "asozial" bezeichnet.

