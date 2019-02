Katy Perry erzählt von Heiratsantrag

Von teleschau

Einen romantischeren Valentinstag kann man sich kaum vorstellen: Katy Perry bekam von ihrem Freund Orlando Bloom einen Heiratsantrag! Doch der verlief nicht ohne Pannen, wie die Sängerin nun im amerikanischen TV verriet.

Vor drei Jahren kamen sich Katy Perry und Orlando Bloom bei der "Golden Globes"-Verleihung näher und verliebten sich ineinander. Die Sängerin saß damals mit Schauspieler Denzel Washington am Tisch und wollte gerade in einen Burger beißen, als Bloom ihn ihr frech vom Teller klaute. Bei der Afterparty sprach sie ihn darauf an und die beiden kamen ins Gespräch – seitdem sind sie unzertrennlich. Für den 42-jährigen "Fluch der Karibik"-Star sei es schnell klar gewesen, dass er die "Roar"-Interpretin heiraten will, hieß es in den amerikanischen Medien. Nun traute er sich die Frage aller Fragen zu stellen.

"Ich dachte, dass wir uns nach dem Essen noch etwas Kunst ansehen. Stattdessen landeten wir in einem Hubschrauber", erklärte Katy Perry in der US-Talkshow von Jimmy Kimmel. Während des Fluges über Los Angeles habe Bloom ihr dann einen Zettel gereicht mit der Bitte, diesen für ihn vorzulesen. Es war eine Liebeserklärung, die gleichzeitig als Ablenkungsmanöver dienen sollte, damit er die Schatulle mit dem Ring aus seiner Jacke ziehen und den Champagner öffnen konnte. Aber: "Die Flasche zerbrach, es waren überall Scherben", so die 34-Jährige. Und das war längst nicht alles: "Als er die Schachtel mit dem Ring aus seiner Tasche zog, zerriss er dabei seine Jacke", fuhr sie lachend fort. Trotzdem sagte Perry natürlich Ja! Der Helikopter landete schließlich auf einem Hochhausdach, wo sich Freunde und Familienmitglieder der beiden versammelt hatten, um mit ihnen die Verlobung zu feiern. "Er hat es sehr gut gemacht", urteilte die Musikerin rückblickend.

Vor allem der Ring hat es ihr angetan. Immerhin hat der Klunker in Blumenform mit pinkfarbenem Mittelstein und Diamanten einen Wert von rund fünf Millionen Dollar. Wann die Hochzeit der beiden stattfinden wird, hat Perry übrigens nicht verraten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst