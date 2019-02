Neue Staffel

Von teleschau

"Die jungen Ärzte" haben das Fernsehen schon lange im Griff, und seit einiger Zeit gibt es eben auch "Die jungen Lehrer". Diese dürfen nun in einer dritten Staffel ran, denn an der Erich-Felber-Gesamtschule wird wieder gebüffelt. RTL II schickt "Krass Schule – Die junge Lehrer" ab 25. März (Montag bis Freitag, 17.10 Uhr) in die dritte Staffel.

Ganze 60 neue Folgen der täglichen Serie kündigt der Sender an. Fünf junge Lehrer müssen sich durch den Schulalltag beißen. Sie haben es mit den unterschiedlichsten Schülern und Problemen zu tun – manche davon sind in der Tat so "krass", wie es der sprachlich bedenkliche Titel andeutet.

Manche Geschichten, wie beispielsweise die eines, nun ja, "krassen" Außenseiters, sind direkt aus dem Leben gegriffen, andere etwas seltener: Zwei Schülerinnen werden von einem perversen Stalker verfolgt. Vor allem um Serienliebling Sara (Pia Tillmann) mussten die Fans bangen, denn sie liegt im Koma. Wird die junge Lehrerin wieder aufwachen? Wie werden ihre Kollegen mit dem Unfall umgehen?

0,33 Millionen Zuschauer sahen die letzte Folge der zweiten Staffel im November 2018. Ob sich die tägliche Serie in der dritten Staffel steigern kann, bleibt abzuwarten. Wer sich nicht bis März gedulden möchte, um die neuen Folgen zu sehen, für den steht bis zum Sendestart schon eine Folge pro Woche bei TV NOW zur Verfügung.

