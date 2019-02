Karneval im ZDF

Von Rupert Sommer

Es wird viel über Geschlechtergerechtigkeit und eine "Gender-zeitgemäße" Sprache in Deutschland gestritten. Zumindest am Weiberfastnachtabend muss man sich um die Damenwelt keine Sorgen machen – schon gar nicht am Rhein.

Mit "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" überträgt das ZDF einen der Höhepunkte des Karnevalstreibens in der Domstadt. Und da ist nun wirklich alles fest in weiblicher Hand. Nahezu 1.200 "Kölsche Mädche" zelebrieren das Frohsinnsunterfangen, über das ein rein weiblicher Elferrat wacht. Und sogar der Sitzungspräsident ist eine Frau: Martina Kratz.

Im Unterhaltungsprogramm mit dabei sind die üblichen Verdächtigen – von "Dä Tuppes vum Land", "Et Rumpelstilzje", "Frau Kühne" bis hin zu den ortsbekannten Musik-Gruppen wie Kuhl un de Gäng, die Domstürmer, Klüngelköpp und die immer großartigen Rocker von Brings.

Quelle: teleschau – der Mediendienst