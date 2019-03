"Beverly Hills"-Star

Von teleschau

Große Sorge um "Beverly Hills, 90210"- Star Luke Perry. Der 52-Jährige erlitt einen Schlaganfall und musste ins künstliche Koma versetzt werden.

Wie das US-Portal TMZ berichtet, erlitt Schauspieler Luke Perry am Mittwochmorgen, um 9.40 Uhr Ortszeit, in seinem Haus in Sherman Oaks, Kalifornien, einen schweren Schlaganfall. Der alarmierte Notarzt brachte den 52-Jährigen umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo die Ärzte ihn mittlerweile ins künstliche Koma versetzt haben. Sein gesundheitlicher Zustand soll kritisch sein. "Mr. Perry ist derzeit unter Beobachtung im Krankenhaus", teilte der Sprecher des Serienstars in einem Statement mit.

Fans und Kollegen zeigen sich geschockt über den Zustand des Schauspielers. Seine ehemaligen "Beverly Hills 90210"-Kollegen Shannen Doherty und Ian Ziering teilten die traurige Nachricht auf Instagram und forderten ihre Fans auf, für Perry zu beten.

Bekannt wurde der Hollywood-Star durch die 90er-Jahre Kultserie "Beverly Hills, 90210", in der er Dylan McKay verkörperte. Erst am Mitttwoch hatten die Macher ein Reboot der Serie angekündigt.

Seit 2016 spielt er eine der Hauptrollen in der Serie "Riverdale". Bereits 2015 hatte Perry mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer routinemäßigen Darmspiegelung mussten bei ihm präkanzeröse Polypen, eine Vorstufe von Krebs, abgetragen werden. Seitdem macht Perry verstärkt auf die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen gegen Darmkrebs aufmerksam.

Quelle: teleschau – der Mediendienst