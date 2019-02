Regisseur Florian Gallenberger

Von teleschau

Seinen Roman "Der Überläufer" verfasste Siegfried Lenz schon 1951, veröffentlicht wurde er jedoch erst 2016 nach dem Tod des Autors. Nun dreht Florian Gallenberger daraus einen TV-Dreiteiler für das Erste.

"John Rabe" mit Ulrich Tukur, "Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück" mit Emma Watson und jüngst "Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon" mit Elmar Wepper: Seit er 2001 mit seinem Kurzfilm "Quiero Ser" den Oscar gewonnen hat, inszieniert Florian Gallenberger fürs Kino einen Film nach dem anderen. Nun konnte das Erste den Regisseur auch für einen Fernsehfilm gewinnen.

Siegfried Lenz' Roman "Der Überläufer" wird der 47-Jährige nach einem Drehbuch von Bernd Lange ("Das Verschwinden") in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Dreamtool Entertainment verfilmen. Produzent Stefan Raiser zeigt sich von der Kooperation angetan: "Florians Vision für diese Verfilmung hat uns sofort gepackt, und wir freuen uns, dass er mit seiner cineastischen Handschrift seine erste Arbeit fürs Fernsehen mit uns macht."

Der 1951 verfasste Roman, der im Nachlass des 2014 verstorbenen Autors gefunden wurde, handelt von dem Wehrmachtssoldaten Walter Proska, der sich 1944 in eine polnische Partisanin verliebt. Die Geschichte soll als Dreiteiler ins Fernsehen kommen.

"Der Überläufer' von Siegfried Lenz erzählt von Liebe und Schuld in Zeiten des Kriegs und wie das Individuum in den Mühlen der Systeme zermahlen wird", begründet Gallenberger seine Zusage. Lenz schaue "tief in die Seele seiner Figuren und enthüllt uns über deren persönliches Schicksal einen Teil deutscher, als auch polnischer Geschichte", so der Filmemacher. "Die Verfilmung dieses großartigen Werks ist eine wunderbare Herausforderung und große Ehre gleichermaßen. Dass die Hauptfigur, wie der Titel ja schon sagt, ein Deserteur ist, macht es umso reizvoller, denn die Figur des Überläufers wurde in Filmen oder Büchern bislang kaum aufgegriffen."

Wer in der Romanverfilmung mitspielen wird, ist noch nicht bekannt, auch ein Sendetermin wurde noch nicht angegeben. Die Dreharbeiten sollen schon im Sommer beginnen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst