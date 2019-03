"Und jetzt ist Papa dran"

Von Andreas Schöttl

Der Comedy-Aufsteiger Chris Tall füllt längst die Tausender-Hallen. RTL zeigt nun einen Mitschnitt seines aktuellen und erfolgreichen Solo-Programms "Und jetzt ist Papa dran" aus der Arena in Oberhausen.

Wie weit dürfen Comedians mit ihren Witzen gehen? Es ist kein Geheimnis, dass die Grenzen da immer enger gesetzt sind. Auch Chris Tall bekam das schon zu spüren. Unter anderem sah sich der 27-Jährige schon Sexismus-Kritik ausgesetzt. So etwas geht heute schnell, doch Tall tat wohl gut daran, nicht näher darauf einzugehen.

Er zieht sein Programm durch – und das mit gigantischem Erfolg. Der Shootingstar der Comedy-Szene füllt inzwischen die "Tausenderhallen", und ein Ende ist nicht abzusehen. Mit seinem nunmehr dritten Solo-Programm "Und jetzt ist Papa dran!" rechnet er nach zuvor der Mama nun mit seinem Erzeuger ab.

Wirklich verletzt muss sich der gescholtene Papa nach dem mehr als 90-minütigem Zusammenschnitt, den RTL in der Arena in Oberhausen in Auftrag gegeben hatte, aber nicht fühlen. Tall bleibt unterm Strich der lustige Junge von nebenan, der es sich lieber mit Kritikern als mit seinem Vater verscherzt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst