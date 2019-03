| TV-Experiment

Der Kölner Sender schickte Senioren und Kindergartenkinder in ein TV-Experiment und bekam dafür viel positives Feedback. Nun plant VOX eine zweite Staffel.

Am Montag ist die erste Staffel des Generationenprojekts "Wir sind klein und ihr seid alt" zuende gegangen. In der dreiteiligen VOX-Sendung wurden Kindergartenkinder sechs Wochen lang mit Senioren zusammengebracht. Die Gruppe bastelte und spielte zusammen in einer Seniorenresidenz in Bensberg und machte gemeinsame Ausflüge. Zum Abschluss zeigten die vierjährigen Kinder und die Senioren in einer kleinen Aufführung vor ihren Familien, wie beide von der gemeinsamen Zeit profitiert hatten. Die Ergebnisse bei den Senioren waren erstaunlich: Bei allen zehn hatten sich die körperlichen Werte verbessert. Auf Rollator oder andere Gehhilfen waren viele von ihnen weniger stark angewiesen als noch zu Beginn des Experiments.

Das Feedback in den sozialen Medien war auch nach der dritten und letzten Folge durchweg positiv. Viele Zuschauer waren zu Tränen gerührt. In der Tat sind in den sechs Wochen der Dreharbeiten rührende Freundschaften entstanden. So zum Beispiel zwischen Franz (92) und Christian (4), die sich zum Abschied sagten: "Ich hab' dich lieb" und nun laut VOX regelmäßig miteinander telefonieren. Oder zwischen Marija und der kleinen Ewelina. Die Seniorin war sogar schon bei Ewelinas Familie zu Besuch. Und auch der Kontakt unter den Bewohnern der Seniorenresidenz, der zu Beginn der Dreharbeiten quasi nicht existent war, hat sich deutlich intensiviert: Man geht zusammen einkaufen oder spazieren.

Vielen Dank @VOXde für diese 3 wunderbaren, menschlich anrührenden Fernsehabende bei #WirSindKleinUndIhrSeidAlt

Hatte das bis dato nicht auf dem Schirm, aber es wäre großartig wenn solche regelmäßigen Begegnungen zwischen Kindergärten und Seniorenheimen Standard wären! — Bernd77 (@Bernd_77) 4. März 2019

Weil auch die Quoten in Ordnung waren, plant VOX nun eine zweite Staffel des TV-Generationenprojekts. Während der Sendung am Montag rief der Sender in einer Einblendung bereits Einrichtungen auf, sich zu bewerben.

"Wir sind klein und ihr seid alt" basiert auf dem britischen Format "Old People‘s Home for 4 Year Olds" (Altenheim für Vierjährige), das in England einige TV-Preise gewann. Mehr zur Sendung erfahren Sie hier.