Blindes Talent Sila

Von teleschau

Eine ganz besondere Stimme überzeugte in der dritten Folge von "The Voice Kids" (SAT.1) die Coaches. Nicht nur der Gesang der blinden 14-jährigen Sila berührte die Zuschauer, sondern auch ihre positive Botschaft an andere gehandicapte Menschen.

Dieser Moment bei der dritten Folge von "The Voice Kids" sorgte für jede Menge Gänsehaut: Fast blind, aber voller Selbstbewusstsein performte die junge Sängerin Sila ihre Version des Hits "You Lost Me" von Christina Aguilera, löste Standing Ovations aus und begeistert anschließend die Zuschauer mit ihrer positiven Lebenseinstellung.

"Ich wurde mit dieser Sehbehinderung geboren, aber das ist auch gerade das Gute dran: Ich kenne nichts anderes. Es ist mein Leben, und ich würde es auch nicht ändern", beschreibt die 14-Jährige ihre Krankheit, mit der sie nur Farben und Umrisse erkennen kann. Mit ihrem Auftritt wollte Sila auch anderen gehandicapten Menschen Mut zusprechen, ihren Traum zu verwirklichen und wie sie einen vielleicht schwierigen Schritt zu wagen.

Schon bei ihrem Gesang waren die Coaches hin und weg. "Wow, krass", staunte Sascha Vollmer von "The BossHoss" bei den ersten Tönen. Er und sein Bandkollege waren die ersten, die buzzerten, bevor auch die Anderen folgten. Ihr Statement danach beeindruckte die Coaches noch mehr.

"Ich finde das sehr bewundernswert. Und darüber hinaus finde ich es unfassbar mutig, auf die große 'The Voice Kids'-Bühne zu gehen, sich dem Publikum zu stellen und die Herausforderung anzunehmen", staunte Sascha Vollmer von "The BossHoss", und auch Stefanie Kloß geriet ins Schwärmen: "Das kam total hier an, mich hat das wahnsinnig berührt. Das ist der absolute Wahnsinn! Schön, dass du da bist." Auch Mark Forster lobte ihr Gesangstalent: "Ich fand das tatsächlich bemerkenswert gut. Du hast eine sehr volle und schon ziemlich reife Stimme."

Als die schwierige Entscheidung nahte, führten Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The BossHoss" die junge Sängerin kurzerhand zu ihrem Stuhl, griffen zur Gitarre und sangen für sie den Hit "Jolene". Geholfen hat es aber leider nicht: Am Ende entschied sich Sila dann doch für "King Mark", den Vorjahressieger Mark Forster.

Quelle: teleschau – der Mediendienst