Emotionale Worte zum Abschied

Von teleschau

Schauspieler Cronis Karakassidis hat sich zu einem großen Schritt entschieden: Er wird den Cast von "Unter Uns" (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, RTL) verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. "2019 hat mir bereits die ersten interessanten Angebote, Herausforderungen und Erfolgsmomente beschert", bilanziert Karakassidis nach nicht einmal drei Monaten im neuen Jahr.

Am Montag, 11. März, wird Karakassidis ein letztes Mal als Bäcker Nikos Karadimas in der Serie zu sehen sein. "'Unter uns' ist mein Baby, welches ich stets in meinem Herzen tragen werde", betont der 35-Jährige laut RTL. Weiterhin erzählt er, besonders habe ihn eine Szene mit Petra Blossey, die seine Serien-Chefin Irene Weigel spielt, berührt. "Als Irene die Konditorei verkaufen wollte, gab es einen Abschiedsmoment, der sehr emotional war." Damals, sagt er, habe er schon um seinen baldigen Ausstieg aus der Serie gewusst, seine Kollegen aber noch nicht.

Nun freut sich der Wahlkölner auf neue Herausforderungen: "Seit Dezember 2018 bin ich in einem renommierten, deutschen Unternehmen als Assistent der Geschäftsführung fest angestellt. Ich bin sehr froh, jetzt in einer schauspielfremden Branche meine berufliche Basis gefunden zu haben." Außerdem wird Cronis Karakassidis weiterhin vor der Kamera stehen, allerdings für den griechischsprachigen TV-Markt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst