Forbes-Liste

Von teleschau

Schon lange wurde es vermutet, jetzt ist es offiziell: Kylie Jenner ist die bisher jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Das enthüllte das Branchenmagazin "Forbes" mit seiner alljährlichen Liste der reichsten Menschen der Welt.

Mit gerade einmal 21 Jahren schubste Jenner Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vom Thron, der dem Club der Milliardäre im Alter von 23 Jahren beigetreten war. Während Zuckerberg sein Geld mit dem sozialen Netzwerk machte, wurde die Kardashian-Schwester dank ihrer eigenen Kosmetiklinie reich.

2015 gründete sie "Kylie Cosmetics", mittlerweile wird das Unternehmen von "Forbes" auf über 900 Millionen US-Dollar (rund 800 Millionen Euro) geschätzt. Das Beste daran: Jenner gehören 100 Prozent der Anteile. "Ich konnte die Zukunft nicht voraussehen und habe auch nichts erwartet, aber die Anerkennung fühlt sich schon toll an", erklärte der jüngste Spross des Reality-Clans gegenüber dem Magazin. Stolz kann sie auf den Titel definitiv sein, denn immerhin sind es ihre eigenen Milliarden und nicht die ihrer ohnehin schon schwerreichen Familie, die durch die Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" berühmt wurde. Doch an Kylie kommen weder ihre Schwestern Kim, Khloe, Kourtney und Kendall noch Mutter Kris ran.

Insgesamt ist Jenner von der Spitze der Milliarden-Liste aber noch weit entfernt. Platz eins hält seit Jahren Amazon-Chef Jeff Bezos mit einem Vermögen von 131 Milliarden Dollar (etwa 116 Milliarden Euro). Dahinter kommt Microsoft-Gründer Bill Gates mit 96,5 Milliarden Dollar, gefolgt von Investor Warren Buffett (82,5 Milliarden Dollar). Zuckerberg rutschte mit seinem Vermögen von 62,3 Milliarden Dollar von Platz fünf auf Platz acht. Die reichsten Deutschen sind die Aldi-Erben Karl Albrecht junior und Beate Heister, die zusammen Platz 23 belegen. Ihr Vermögen wird auf insgesamt 36,1 Milliarden Dollar (rund 32 Milliarden Euro) geschätzt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst