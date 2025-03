Beatrice Egli wurde von Schlager-Ikone beleidigt: "zu dick und zu unerfahren"

Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit mehreren Liedern wie "Glücksgefühle" und "Bis hierher" weit oben in den Charts vertreten gewesen. Vermutlich auch deshalb mietete sie sich bei ihrem Auszug nicht etwa eine Wohnung, sondern kaufte sie direkt – ganz in der Nähe ihrer Familie, versteht sich.

Von ESC-Ikone beleidigt

Ihren ersten richtig großen TV-Auftritt hatte Egli beim "Grand Prix der Volksmusik" im Jahr 2007. An der Seite der Schweizer Schlager-Legende Lys Assia performte sie auf der Bühne ein Duett; der Erfolg blieb den beiden jedoch verwehrt und sie landeten auf dem letzten Platz – so weit, so bekannt. Erst viel später verriet Egli jedoch, was die ESC-Gewinnerin ihr nach der Niederlage an den Kopf geworfen haben soll.