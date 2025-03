Eklat bei Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross? Schlagerpaar vor Gericht

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross zelebrierten ihre Beziehung in der Öffentlichkeit. Die Entwicklung ihrer Liebe konnten die Zuschauer mitverfolgen. Angefangen vom Heiratsantrag, über die Hochzeit im TV, bis hin zum gemeinsamen Wohnen im Wohnmobil - das Paar setzte ihre Romanze stets in Szene. Dann kam es zum Liebes-Aus. Auch die Trennung erfolgt nicht geräuschlos und scheint zu einem öffentlichen Rosenkrieg zu werden. Nun hat sich das einstige Schlager-Traumpaar erneut vor Gericht getroffen.

Noch bevor Anna-Carina Woitschack Anfang des Jahres am RTL-"Dschungelcamp" teilnahm, kam es bereits im Oktober zu einer Gerichtsverhandlung. Einig über die Scheidung wurden sich die Schlagersängerin und der 49-Jährige dort nicht. Gerungen wird um das Geld. Doch es ist nicht nur das Finanzielle, bei dem die beiden auf Kriegsfuß stehen. Auch verbal halten die Ex-Partner sich nicht zurück. "Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen", plauderte die Sängerin bereits aus. Als Stefan Mross auf das Dschungelcamp-Abenteuer von Anna-Carina Woitschack angesprochen wurde, erklärte der 49-Jährige, er wüsche ihr "ganz viel Glück" doch vor dem Verzehr von Kamelaugen und anderen Delikatessen hoffe er auf eine "schmackhafte Scheidung". Wie schlager.de berichtet, trafen sich die beiden am Montag, dem 10. März, erneut vor dem Passauer Gericht wieder.

Die Streitpunkte zwischen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

Laut "Bild" möchte Anna-Carina Woitschack anstelle von Unterhalt, lieber eine einmalige Abfindung von ihrem Ex erhalten. Eine Vermögensauskunft von Stefan Mross soll der Ex-Star-Trompeter aber bereits bei der Gerichtsverhandlung im Oktober 2024 noch nicht vorgelegt haben. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator erklärte, dass er sich die Abfindung nicht leisten könne. Das führte zu Streitigkeiten vor Gericht. Auch ein weiterer Punkt sorgt für eine Fortführung des Rosenkriegs. Wie lange hielt ihre Beziehung? Stefan Mross gab an, dass die Beziehung im Sommer 2022 beendet wurde. Anna-Carina Woitschack behauptet, die Trennung erfolgte im November 2022. In diesem Monat machte das Schlagerpaar das Liebes-Aus offiziell.