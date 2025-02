Florian Silbereisen fliegt aus Veranstaltung: "Du gehörst hier nicht hin, also raus"

Florian Silbereisen kann sich im deutschsprachigen Raum über einen großen Bekanntheitsgrad freuen. Doch einigen Personen ist der Schlagerstar dennoch nicht besonders geläufig. Das musste der 43-Jährige bei einer Veranstaltung am eigenen Leib erfahren. Kurz vor seinem Auftritt wurde er mit den Worten "Du gehörst hier nicht hin, also raus" aus dem Backstage-Bereich geschmissen.

Florian Silbereisen ist zwar ein waschechter Bayer, doch zur närrischen Zeit wird der Schlagerstar zum Jecken. Schon oft nahm er an Straßenumzügen teil oder feierte auf Events an Rosenmontag kräftig mit. Während der Karnevalssaison hat der Entertainer schon viel erlebt. Doch dass er von einer Veranstaltung rausgeworfen wird, war wohl auch für Florian Silbereisen eine neue Erfahrung.

Von Costa Rica ins Rheinland?

Zur närrischen Zeit reist Florian Silbereisen gerne ins Rheinland, um dort ordentlich zu feiern. Bereits seit vielen Jahren lässt sich der 43-Jährige das bunte Treiben nicht entgehen. Dort war er bereits als Batman oder als römischer Legionär zu sehen. Aktuell befindet sich der Schlagerstar an einem wärmeren Ort. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen vom "Traumschiff" laufen in Costa Rica auf Touren. Doch danach wird der Karnevals-Fan sicherlich wieder Vorbereitung für die Jecke-Saison 2025 in Angriff nehmen. Ob er dann wieder so eine Erfahrung wie im Karneval 2019 machen muss?