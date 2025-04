"Ohne Plan": 5 überraschende Fakten über Food-Star Sebastian Lege

Sebastian Lege: So lebt der Food-Experte

Sebastian Lege, der charmante Food-Experte aus Bremen, begeistert als TV-Koch und Produktentwickler. Von seiner Ausbildung zum Koch bis hin zu seiner erfolgreichen TV-Karriere hat Lege einen beeindruckenden Weg zurückgelegt. Mit seiner Expertise enthüllt er in Formaten wie ZDF besseresser, was wirklich in unseren Lebensmitteln steckt.