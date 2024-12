"Ronja Räubertochter"-Darstellerin Hanna Zetterberg: Was macht die Schauspielerin heute?

Vor vier Jahrzehnten, am 14. Dezember 1984, feierte der Film in Schweden seine Weltpremiere: In "Ronja Räubertochter" eroberte ein Mädchen mit langen, wilden Haaren und unerschrockenen Blick die Herzen des Publikums. Hanna Zetterberg, damals gerade einmal elf Jahre alt, spielte 1984 die Titelrolle in der Verfilmung von Astrid Lindgrens letztem Roman. Nicht nur für viele Kinder der 80er-Jahre wurde sie zum Inbegriff der freien, mutigen Heldin, die im Schatten der Mattisburg zahlreiche Abenteuer erlebte. Doch nach diesem Erfolg verschwand Zetterberg aus der Filmwelt. Und zwar bewusst – und aus freien Stücken.

Der Ruhm sei "ermüdend" gewesen, erklärte Zetterberg 2019 in der schwedischen TV-Show "Mauri – vad hände sen?" (auf Deutsch: "Mauri – wie ging es weiter?"). "Ronja Räubertochter" habe sie ihrer Teenagerjahre "beraubt", da sie ständig erkannt wurde. Aufgrund ihres Ruhms habe sie in ihrer Heimatstadt Stockholm nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können: "Ich lernte, zwischen den Haltestellen in der U-Bahn umzusteigen", sagte sie damals im Interview. "Als Zwölf-, 13-, 14-Jährige fand ich das nicht so lustig", so Zetterberg.