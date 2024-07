So viel Geld verdienen die ZDF-Moderatoren: Die Gehälter der Stars!

Doku über die "Queen of Rock"

"Tina Turner – My Songs. My Life": Stark und kraftvoll

Am 24. Mai 2023 starb Tina Turner mit 83 Jahren. Die intime neue Doku "Tina Turner – My Songs. My Life" blickt auf Leben und Karriere der "Queen of Rock" zurück. Eingebettet wird sie in das Biopic "Tina – What's Love Got to Do with It?" (1993) und ein legendäres Live-Konzert aus Rio von 1988.

