Überraschung: Claudia Obert auf dem "Playboy"-Cover?

Claudia Obert und Max Suhr sind seit dem Sommer 2022 ein Paar. Nicht nur der große Altersunterschied macht die beiden zu einem skurrilen Paar. Doch was sagt die Mutter des 26-Jährigen zu ihrer Beziehung? Susanne Suhr hat sich geäußert.

Claudia Obert und die "Playboy"-Frage

Als sich Désirée Nick für das Erotikmagazin 2023 auszog, kommentierte Claudia Obert die Fotos mit den Worten: "Sie sieht so richtig aus wie eine alte Puffmutter. Herzlichen Glückwunsch!". Doch die Aktion an sich befand die Skandalnudel als "sehr gut". "Es gibt ihr scheinbar so einen Kick und ich freue mich ja für alle Leute, die ein Erfolgserlebnis haben", erklärte die Partnerin von Max Suhr. Auch Claudia Obert hätte große Lust, für den "Playboy" blank zu ziehen und machte dem Magazin ein interessantes Angebot.