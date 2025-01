„Dexter: Resurrection“: So geht es mit Dexter Morgan weiter

„Dexter“ ist anders als herkömmliche Krimiserien. Denn mit der Titelfigur Dexter Morgan steht ein traumatisierter Serienmörder im Fokus. Der arbeitet als Forensiker bei der Polizei, übt aber heimlich Selbstjustiz, wobei er sich an einem persönlichen Kodex orientiert. Das Konzept erwies sich als überaus erfolgreich. Doch nach dem (vermeintlichen) Serientod von Dexter Morgan schien eine Fortsetzung ausgeschlossen. Kommt es nun zu einer Wiederauferstehung?

Kurzer Überblick über das „Dexter“-Universum Für Neulinge kann das „Dexter“-Universum ziemlich verwirrend sein, sodass wir zunächst etwas Ordnung in die Welt des ungewöhnlichen Killers bringen wollen. Die Serie „Dexter“ basiert auf einem Roman von Jeff Lindsay und umfasst 8 Staffeln, die zwischen 2006 und 2013 ausgestrahlt wurden. Nach einer langen Pause erschien 2021 mit „Dexter: New Blood“ eine zehnteilige Mini-Serie, die ein Jahrzehnt nach den Ereignissen der letzten Folge von „Dexter“ spielt und mit dem vermeintlichen Tod der Hauptfigur endete. Weil deshalb eine klassische Fortsetzung der erfolgreichen Serie unmöglich schien, läuft aktuell das Prequel „Dexter: Original Sin“, in dessen Mittelpunkt der junge Dexter Morgan steht.

Davon könnte „Dexter: Resurrection“ handeln Wie die in „Dexter: Original Sin“ gezeigten Ereignisse verdeutlicht haben, ist die Hauptfigur doch nicht im Finale von „Dexter: New Blood“ gestorben. Deshalb kann in „Dexter: Resurrection“ der erwachsene Dexter Morgan zurückkehren. Die neue „Dexter“-Serie soll als Fortsetzung von „New Blood“ in der Gegenwart angesiedelt sein. Die genaue Handlung ist noch geheim. Es ist aber zu erwarten, dass sie die Beziehung zwischen Dexter Morgan und seinem Sohn Harrison in den Fokus rückt. Dieser hatte schließlich in der Finalfolge von „New Blood“ auf seinen Vater geschossen. Womöglich muss sich der Kodex-Killer auch für seine Taten vor Gericht verantworten.

Wer ist an der neuen „Dexter“-Serie beteiligt? Die wichtigste Nachricht zuerst: Michael C. Hall schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle von Dexter Morgan. Der Schauspieler verkörperte den gestörten Serienkiller so überzeugend, dass er dafür nicht nur fünf Emmy-Nominierungen, sondern auch je einen Golden Globe Award, einen Saturn Award und einen Screen Actors Guild Award erhielt. Für eine interessante Vater-Sohn-Interaktion ist auch gesorgt, da Jack Alcott ebenfalls mit von der Partie ist und ein weiteres Mal Dexters Sohn Harrison spielt. Auch ein „Toter“ kehrt zum Cast zurück: James Remar wird als Harry Morgan wieder in Rückblenden und der Vorstellung seines Adoptivsohns auftauchen. Dabei ist zudem David Zayas, der in der Rolle des Polizisten Angel Batista vielen Fans ans Herz gewachsen ist. Der Showrunner der neuen Serie ist Clyde Phillips, was Kontinuität garantiert. Denn Phillips hatte diese Funktion bereits bei den ersten vier Staffeln der Originalserie sowie bei den beiden Spin-offs inne.

Dann soll „Dexter: Ressurection“ erscheinen Fans des Serienkillers müssen sich nicht lange gedulden. Die wohl 8 Teile umfassende Sequel-Serie soll nämlich noch im Sommer 2025 erscheinen. Das scheint ziemlich ambitioniert, weil die Dreharbeiten erst kürzlich begonnen haben. Zu sehen sein dürfte „Dexter: Resurrection“ auf der Streaming-Plattform Paramount+, wo auch die anderen „Dexter“-Serien gestreamt werden können. Noch nicht vollständig verfügbar ist das Prequel „Dexter: Original Sin“, weil davon bis zum 14. Februar 2025 nur eine neue Episode pro Woche erscheint.