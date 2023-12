Dritte Staffel "Sisi": Es wird ungemütlich in Wien!

Von einer "Sisi-Manie" berichteten einige Medien, als in den vergangenen Jahren gleich mehrere Film- und Serien-Produktionen über die österreichische Kaiserin auf der Leinwand und bei den Streamingdiensten erschienen. Einer der ersten und gleichzeitig erfolgreichsten Titel geht pünktlich zur Vorweihnachtszeit in die dritte Staffel: "Sisi" (sechs Episoden ab Freitag, 1. Dezember, bei RTL+) erzählt abermals von der großen Liebe zwischen Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph I. und den Niederungen des Lebens, gegen die sie sich behaupten muss.

Die erste Staffel, wir erinnern uns, erzählte von der jungen Sisi, die als bayerischer Wildfang barfuß durch den Garten von Schloss Possenhofen sauste, in einem schwarzen Kleid auf der Geburtstagsfeier von Franz Joseph rebellierte und schließlich sein Herz gewann. In Staffel zwei drohte Otto von Bismarck (Bernd Hölscher) mit einem Krieg gegen Österreich. Franz musste seinen alten Feind Napoleon III. (Boris Aljinović) um einen Kredit bitten. Sisi wiederum kämpfte für die Solidarität Ungarns, wobei ihr langer Aufenthalt auf dem Landgut von Graf Andrássy (Giovanni Fuinati) Franz sauer aufstieß.

In Staffel drei sind es nun abermals die politischen Spannungen, die die Harmonie des historischen Traumpaars bedrohen: Der Sturz von Napoleon III. führt auch in Wien zu Unruhen. Auf dem Baugelände der für das Jahr 1873 geplanten Weltausstellung in Wien erproben Handwerker aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen den Aufstand. Besorgt um die Zukunft seines Reiches schickt Franz seinen engen Vertrauten, Graf Grünne (David Korbmann), inkognito vor Ort.