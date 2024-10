"Shrinking": Dramedy-Serie mit Harrison Ford und Jason Segal geht in die zweite Runde

In der Dramedy-Serie 'Shrinking' kehren Harrison Ford , Jason Segal und Jessica Williams als unkonventionelles Therapeuten-Team zurück. Staffel zwei startet am 16. Oktober auf Apple TV+ und verspricht wieder kluge Dialoge und menschlich warme Charaktere.

Wer schon immer mal "Ted Lasso"-Fanliebling Roy Kent ohne Bart und grimmiges Gesicht sehen wollte – in Staffel zwei der Psychotherapeuten-Serie "Shrinking" bei Apple TV+ hat man ab 16. Oktober die Gelegenheit dazu. Roy Kent-Darsteller Brett Goldstein ist neben Bill Lawrence und Hauptdarsteller Jason Segal nicht nur einer der Macher der Serie, sondern übernimmt in Staffel zwei auch eine Gastrolle, die seinem taffen Image als beinhartes Fußballidol ziemlich widerspricht. Doch worum geht es in "Shrinking", einer an sich federleichten Apple-Comedy mit gelegentlich eingestreuten, aber dafür oft erstaunlich tief gehenden Momenten menschlicher Tragik?