007 im Free-TV: Wann und wo laufen die Bond-Filme 2025?

Jason Bourne, Ethan Hunt oder George Smiley: Es gibt inzwischen zahlreiche fiktive Geheimagenten, die es erfolgreich auf die Leinwand und die Mattscheibe geschafft haben. Doch sie alle stehen im Schatten eines anderen. Sein Name ist Bond, James Bond alias 007. Der ist das Zentrum eines der erfolgreichsten filmischen Franchise überhaupt.

Er war jedoch in letzter Zeit vor allem deswegen in den Schlagzeilen, weil auch drei Jahre nach dem letzten Bond-Film noch kein Nachfolger für 007-Darsteller Daniel Craig feststeht. Für alle Fans gibt es aber jetzt eine gute Nachricht. Der Agent im Geheimdienst Ihrer – oder inzwischen wohl eher: Seiner – Majestät kommt bald (wieder) ins frei empfangbare Fernsehen.

Das 25. filmische Abenteuer von James Bond endete für viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Schock – nämlich mit dem Ableben des bis dato als praktisch unsterblich geltenden Geheimagenten. Immerhin folgte darauf die traditionelle Ankündigung – „James Bond will return“ – die darauf hinweist, dass es mit einer der erfolgreichsten cineastischen Reihen aller Zeiten weitergeht. Wie sieht es also mit dem 26. Bond-Film aus?

James Bond kehrt zurück: Was wissen wir über den nächsten Film?

Wer hat sich die 007-Ausstrahlungsrechte für Deutschland gesichert?

Die Rechte an den „James Bond“-Filmen liegen inzwischen bei Amazon. Diese sicherte sich der umtriebige Onlinekonzern durch die Übernahme der traditionsreichen Filmgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) im Jahr 2021. In deren Zuge kam es zur Fusion von Amazon Studios und Metro-Goldwyn-Mayer zu Amazon MGM Studios. Das hatte wiederum Vorteile für Abonnenten von Amazon Prime. Denn die konnten alle 25 offiziellen Filme aus dem beliebten Franchise kostenlos streamen. Doch seit dem 2. Dezember 2024 sind hier die Bond-Filme kostenpflichtig. Dafür hat nun RTL Deutschland zugegriffen. So erklärte der Chief Operating Officer des Unternehmens, Andreas Fischer, kürzlich: „James Bond kommt ab 2025 zurück zu RTL. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Amazon MGM Studios einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben.“