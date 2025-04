"37°: Im Kopf geht der Krieg weiter": Doku über den inneren Kampf von Soldaten

Zwei von ihnen, mit Vornamen Martin und Verena, geben Auskunft. Der 43-jährige Martin war als Fallschirmjäger bereits im Kosovo, in Mali und in Jordanien bei früheren Auslandseinsätzen dabei. Nicht nur in Afghanistan gab es immer wieder Anschläge, Selbstmordattentate und Sprengfallen, unter deren Einwirkungen deutsche Soldaten fielen. Über seine Erlebnisse sprach Martin lange Zeit nicht mit anderen. Doch die schrecklichen Momente kehrten zurück, Traumatisierte erleben das Grauen von einst noch nach vielen Jahren. Dass bei einem Raketenwerfer-Angriff 26 Mädchen ums Leben kamen, die Martin schützen sollte, ließ ihn nie los. "Die Massengräber in den Jahren davor waren kein Problem", sagt der Ex-Soldat. "Aber als ich die Mädchen, die ich kannte, nach dem Angriff sah, da war irgendetwas mit mir passiert."